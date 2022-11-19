КНДР под руководством Ким Чен Ына запустила баллистическую ракету «Хвасон-17»

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Власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило в субботу, 19 ноября, агентство ЦТАК.

— МБР нового типа «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 километров, а максимальная высота — 6040,9 километра. Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР, — сказано в сообщении.

Согласно публикации агентства, лидер Северной Кореи заявил, что если враги будут продолжать угрожать стране, то правительство будут отвечать на ядерное оружие тем же.

Баллистическая, предположительно, межконтинентальная ракета, выпущенная Северной Кореей, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии недалеко от острова Хоккайдо, заявил 18 ноября, японский премьер-министр Фумио Кисида.

Падение ракеты в акваторию Японского моря произошло к западу от Хоккайдо, примерно в 200 километрах от острова, заметил он.