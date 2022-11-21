Глава МАГАТЭ Гросси рассказал об осведомленности Путина положением дел на ЗАЭС

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прекрасно осведомлен обо всех деталях происходящего сейчас на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в воскресенье, 20 ноября, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телеканалу CBS.

Ему задали вопрос, знаком ли российский лидер с тем, что прямо сейчас происходит на ЗАЭС. По словам Гросси, он знает каждую деталь происходящего. Это поразило руководителя МАГАТЭ, пишет ТАСС.

— В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо, — подчеркнул глава агентства.

Накануне стало известно, что Гросси планирует новые поездки в Россию и на Украину. Создать зону безопасности вокруг Запорожской станции является сейчас приоритетной задачей агентства, подчеркнул руководитель международного агентства. Так, специалисты МАГАТЭ рассчитывают совершить обход ЗАЭС в понедельник утром.