«Самый опасный вид спорта»: как избежать травм при катании на тюбинге

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Во время спуска на тюбинге человек фактически не контролирует его движение, поэтому для снижения риска травмы нужно правильно выбирать место для катания. Кроме того, важно соблюдать меры предосторожности. Такими рекомендациями в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов.

Специалист отметил, что катание на тюбингах сопряжено с определенным риском для жизни.

— Тюбинги или так называемые ватрушки — очень опасный вид спорта. Можно даже сказать, что самый опасный, потому что тюбингом очень трудно управлять. В результате люди получают различные повреждения: и ушибы, и переломы рук и ног. В предыдущие годы было много смертельных случаев, — рассказал врач.

По словам эксперта, тюбинг опаснее санок из-за траектории движения: санки едут прямо, а тюбинг закручивается. Если попадается препятствие, человек может сильно удариться задним отделом головы или повредить другие части тела, предупредил травматолог.

Собеседник «ВМ» отметил, что кататься на тюбинге лучше в специально оборудованных местах.

— Многое зависит от того, где человек катается. Если не на специальных трассах для тюбингов, то травмы очень часты — гораздо чаще, чем на санках. На специальных трассах травмоопасность гораздо ниже, потому что там стоят отбойники. Поэтому первая рекомендация — использовать специально отведенные для тюбинга места, а не просто скатываться в лесу между деревьями, — рассказал эксперт.

Травматолог обратил внимание, что сам тюбинг безопасен для человека: на нем сложно перевернуться, а при спуске достаточно просто крепко держаться за ручки. Но столкновение тюбинга с препятствием (деревом, забором, автомобилями на проезжей части) может представлять серьезную опасность, предупредил медик.

Если столкновения не избежать, нужно постараться покинуть тюбинг, рекомендовал Дедов.

— Нужно сконцентрироваться и, если появляется опасность, спрыгивать на снег. Хотя это тоже проблематично, потому что человек сидит как в капсуле: руки и ноги вверху, покинуть тюбинг сложно. Поэтому важно задуматься о размере, подбирать тюбинг для того, кто катается: взрослый или ребенок, — заключил врач.