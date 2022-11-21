Бирюков: Выполнено более 40 процентов работ по энергоснабжению технологической долины МГУ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили свыше 40 процентов от общего объема работ по энергоснабжению технологической долины МГУ. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

По его словам, проект развития территорий МГУ имени Ломоносова включает создание новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей.

— Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка питающих кабельных линий протяженностью более 113 километров. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт, — отметил Бирюков.

Заместитель мэра добавил, что в рамках проекта уже построены три распределительных пункта, пять трансформаторных подстанций, проложено 45 километров питающих кабельных линий 20 кВ. Кроме того, завершен комплекс мероприятий по строительству трасс для последующей прокладки кабельных линий. Работы были выполнили методом горизонтально-направленного бурения, который предполагает проход коммуникаций под землей, пояснил Бирюков.

— Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной, — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

До этого Бирюков сообщил, что сотрудники Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству в районе станции метро «Некрасовка» на юго-востоке города.