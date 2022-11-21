Производитель мясных продуктов в Москве увеличил выработку на 10 процентов благодаря участию в нацпроекте

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Крупнейший московский завод колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов» за три месяца участия в национальном проекте «Производительность труда» увеличит выработку молочных сосисок на 10 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента экономической политики и развития в понедельник, 21 ноября.

— В качестве пилотного потока для реализации нацпроекта была выбрана линия по изготовлению молочных сосисок «Дымов ГОСТ». За три месяца предприятие достигло целевых показателей, увеличив выработку на 10 процентов при помощи методик бережливого производства, — говорится в сообщении.

Новые стандарты для сотрудников на участках, а также четкий тайминг работы позволил сократить время производства одной партии на 20 процентов. При этом выработка на человека в смену увеличилась более чем на 17 процентов. На данный момент на заводе могут выпускать до 25 тонн готовой продукции в сутки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Всего с начала года соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда» подписали 75 предприятий. Так, 14 из них нацпроекта используют системные меры поддержки с широким набором инструментов — от обучения до льготного финансирования.