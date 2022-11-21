Жителям столицы рассказали, как устроены рабочие будни машинистов МЦД

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московским центральным диаметрам 21 ноября исполнилось три года. О работающих на маршруте машинистах рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Александр Моисеев (на фото слева) мечтал стать машинистом с детских лет. По окончании Московского колледжа транспорта и службы в армии он начал работать на Белорусском направлении, а затем перешел в Центральную пригородную пассажирскую компанию.

— Когда открыли МЦД-1, это был мой первый рабочий день в ЦППК. Явился на службу к 06:30 утра, сел в «Иволгу», и понеслось, — вспоминает Александр.

Он отмечает, что ему нравится работать на совершенной технике, которая оснащена интеллектуальной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, видеосвязью, USB-разъемами и мониторами. По словам машиниста, сидеть за пультом «Иволги» комфортнее, чем за рулем легкового автомобиля.

Артем Чалых (на фото справа) — железнодорожник в четвертом поколении.

— Начинал с должности помощника машиниста в калужском депо сразу по окончании брянского железнодорожного техникума. Решил прийти в ЦППК, и, как только открыли МЦД, меня сразу поставили на закатку — так называют обучение у более опытного машиниста, который помогает вникнуть в профессию и готовит к сдаче экзамена, — рассказал о начале своего профессионального пути Артем.

Рабочий день машиниста начинается с 07:00 до 10:00. Точное время выхода они узнают накануне вечером. Смена завершается в 18:00–21:00. Согласно правилам, за пультом управления человек не может находиться дольше 12 часов. За день машинисты преодолевают около 380 километров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что четвертое направление центральных диаметров, которое станет самым протяженным на МЦД, начнет работу в конце 2023 года.