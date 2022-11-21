Боррель поддержал строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России

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Европейский союз не против того, чтобы расширить сотрудничество с государствами Средней Азии, в том числе ради строительства транспортных коридоров в обход России. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге.

— Мы должны углублять связи с регионом (Средняя Азия — прим. «ВМ»), задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России, — отметил он.

В частности, чиновник имеет в виду Транскаспийский транспортный маршрут, развитие которого обсуждалось в Казахстане. При этом он уточнил, что Россия и Китай до сих пор имеют сильное влияние на регион. Однако страны Средней Азии стремятся диверсифицировать свои отношения. И в качестве нового партнера региона, по мнению Борреля, может выступить Евросоюз, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 14 ноября, глава дипломатии ЕС заявил, что главы МИД договорились о продолжении санкционной блокады по отношению к Российской Федерации. Помимо этого, страны Европы будут предпринимать дальнейшие попытки по изоляции РФ на международной арене.

При этом российские власти также не отказываются от развития своих транспортных узлов в Прикаспийском регионе. Так, в скором времени должен быть полностью запущен транспортный коридор Север — Юг, который будет проходить через территорию РФ, Азербайджана и Ирана. В чем выгода такого рода взаимоотношений и стоит ли ожидать увеличения товарооборота между странами — читайте в материале «Вечерней Москвы».