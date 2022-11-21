Более 300 обращений обработал чат-бот портала поставщиков с момента его запуска

Фото: Pexels

Свыше 341 тысячи обращений обработал чат-бот портала поставщиков с конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев в понедельник, 21 ноября.

— За два года виртуальный ассистент на портале поставщиков стал востребованным каналом коммуникации и незаменимым инструментом предпринимателей для работы на платформе. Чат-бот позволяет пользователям получить актуальные ответы на самые популярные вопросы о работе на площадке: благодаря удобному меню робота-помощника в один клик можно узнать о регистрации на портале, участии в котировочной сессии и подписании оферты или о том, как перейти к регламенту работы с порталом, — рассказал он.

Самыми популярными запросами в этом году стали: организация работы на площадке товарной кооперации, оформление банковской гарантии, использование сервисов логистики.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, на данный момент на портале зарегистрировано более 285 тысяч предпринимателей. При этом консультируются как новички, так и опытные пользователи, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один виртуальный консультант, но уже в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», ответил на 11 тысяч вопросов от пользователей. Больше всего обращений поступило по поводу проездных документов.