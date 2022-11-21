Сын Трампа высмеял финансирование Киева Вашингтоном

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Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший опубликовал на своей странице в социальных сетях мем, который высмеивает финансирование Украины Вашингтоном.

На картинке изображены нынешний глава Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский.

— Где мои деньги, Джо? — задает вопрос Байдену Зеленский.

— Не беспокойся, мои 87 тысяч налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас, — отвечает ему американский лидер.

Трамп-младший назвал мем пародией на нынешнюю ситуацию. Предприниматель добавил, что если бы такой разговор был на самом деле, его бы это не удивило, так же как и тех, у кого «функционирующий мозг», пишут «Известия».

Президенту Украину Владимиру Зеленскому придется стать более сговорчивым по отношению к России в том случае, если его американские покровители перестанут оказывать поддержку стране, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Но пойдет ли украинский лидер на такой шаг — подробности в материале «ВМ».