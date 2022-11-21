Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сын Трампа высмеял финансирование Киева Вашингтоном

Анастасия Колоскова
В мире
Сын Трампа высмеял финансирование Киева Вашингтоном
Фото: ТАСС / ERIK S. LESSER

Сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональд Трамп-младший опубликовал на своей странице в социальных сетях мем, который высмеивает финансирование Украины Вашингтоном.

На картинке изображены нынешний глава Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский.

— Где мои деньги, Джо? — задает вопрос Байдену Зеленский.

— Не беспокойся, мои 87 тысяч налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас, — отвечает ему американский лидер.

Трамп-младший назвал мем пародией на нынешнюю ситуацию. Предприниматель добавил, что если бы такой разговор был на самом деле, его бы это не удивило, так же как и тех, у кого «функционирующий мозг», пишут «Известия».

Президенту Украину Владимиру Зеленскому придется стать более сговорчивым по отношению к России в том случае, если его американские покровители перестанут оказывать поддержку стране, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Но пойдет ли украинский лидер на такой шаг — подробности в материале «ВМ».

Украина США Дональд Трамп - младший
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте