Новый учебно-лабораторный корпус МФЮА построят на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Научный проезд, 10 Карта всех событий

У Московского финансово-юридического университета (МФЮА) появится новый учебно-лабораторный корпус, который возведут в ЮЗАО. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Решение о строительстве здания по адресу: Научный проезд, владение 10, приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В настоящее время на этой территории находятся семиэтажный лабораторный корпус института Медполимер площадью около 6,4 тысячи квадратных метров, который является структурным подразделением МФЮА.

Новый учебно-лабораторный корпус соединится с существующим посредством надземного перехода на уровне четвертого этажа, рассказала председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Общая площадь 17-этажного здания составит 17 тысяч квадратных метров. При этом один из этажей здания будет подземным, а еще один — техническим, передает агентство городских новостей «Москва».

В августе сообщалось о начале реконструкции учебного корпуса МФЮА, расположенном в районе Можайский по адресу улица Верейская, дом 29, строение 146.