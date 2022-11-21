ГОСТ на школьную форму начали разрабатывать в России

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В России приступили к разработке национального стандарта (ГОСТ Р) на школьную форму. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в Роскачестве.

Первая редакция ГОСТа будет готова к июню следующего года, а его утверждение запланировано на конец 2024 года.

В ведомстве пояснили, что введение стандарта оградит школьников от использования непригодной для длительного ежедневного ношения одежды.

Так, планируется предъявлять более жесткие требования по таким показателям как гигроскопичность (способность материала впитывать влагу) и воздухопроницаемость (способность пропускать воздух). Это позволит избежать «эффект скафандра», когда даже качественные ткани оказываются небезопасными для ребенка из-за синтетической подкладки, соприкасающейся с его кожей.

ГОСТ будет распространяться на жакеты, пиджаки, сарафаны, брюки, а также такие современные предметы одежды, как свитшоты и бомберы, пишут «Известия».

С инициативой ввести в России единую форму для учащихся школ выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе правительственного часа в Госдуме.

Психолог Ирина Таранова высказала мнение, что если единую школьную форму все-таки введут, то дети и подростки будут лишены возможности самовыражаться.