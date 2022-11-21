Пассажиры верхних полок поездов получат право занимать нижние для приема пищи

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Пассажирам верхних полок поездов с 1 сентября следующего года официально разрешат садиться на нижние полки для того, чтобы поесть. Соответствующий приказ подписало Министерство транспорта РФ.

— По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи, — отмечается в документе.

Нововведение предполагает, что для завтрака и обеда пассажиру верхней полки отводится 30 минут в период с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 соответственно. При этом на обед выделяется один час в промежуток с 12:00 до 15:00, пишет РГ.

Проект приказа относительно того, чтобы пассажиры нижних полок в поездах дальнего следования уступали место у стола для приема пищи своим соседям по купе, которые занимают места на верхних полках, Минтранс разработал еще в конце прошлого года. После этого проект документа проходил независимую экспертизу.