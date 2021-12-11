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Минтранс обяжет пассажиров нижних полок в поездах уступать место у стола

Полина Долганова

Общество
Минтранс обяжет пассажиров нижних полок в поездах уступать место у стола
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Пассажиры нижних полок в поездах дальнего следования должны будут уступать место у стола своим соседям по купе, которые занимают места на верхних полках. Об этом свидетельствует проект приказа Министерства транспорта РФ.

Уточняется, что уступать место у столика для приема пищи необходимо будет по требованию проводника.

В общей сложности пассажиры должны будут уступать место своим попутчикам три раза в день для трех приемов пищи. На завтрак и ужин пассажирам верхних полок необходимо будет выделять не менее получаса, а на обед — не более 60 минут.

В настоящее время проект проходит независимую экспертизу, которая должна завершиться до 23 декабря, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что работу туристического поезда № 924/923 «Серебряный маршрут» из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль продлили на декабрь и январь. «Серебряный маршрут» начал совершать поездки между городами России в октябре текущего года. Поезд пользуется у туристов большой популярностью.

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