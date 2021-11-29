Туристический поезд отправится из Москвы в города России в декабре и январе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Работу туристического поезда №924/923 «Серебряный маршрут» из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль продлили на декабрь и январь. Об этом в понедельник, 29 ноября, рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«Серебряный маршрут» начал совершать поездки между городами России в октябре текущего года. Поезд пользуется у туристов большой популярностью.

— Каждую пятницу он отправляется практически со стопроцентной загрузкой, всего с 22 октября по настоящее время поездки на нем совершили свыше 800 человек. По просьбам пассажиров Федеральная пассажирская компания и ООО «РЖД Тур» продлили курсирование популярного поезда, — сообщается в материале.

Отмечается, что туристы могут отправиться в праздничные рейсы с Ленинградского вокзала столицы в период с 10 по 24 декабря текущего года по пятницам, а также 2 и 6 января 2022 года.

Поезд оборудован новыми вагонами класса СВ, купе и плацкартными вагонами. В них для пассажиров установлены система кондиционирования, экологически чистые туалетные комплексы и розетки. Также в каждом вагоне находится душ. Для комфорта пассажиров работают вагон-ресторан и вагон-бар, передает агентств городских новостей «Москва».

В этот же день сообщалось, что тематический поезд «Путешествие по России» запустили на Сокольнической линии московского метро. Москвичи могут увидеть тематический поезд до 29 мая 2022 года.