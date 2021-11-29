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Тематический поезд «Путешествие по России» появился на Сокольнической линии

Евгений Белоусов

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Тематический поезд «Путешествие по России» появился на Сокольнической линии
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематический поезд Путешествие по России запустили на Сокольнической линии московского метро. В запуске приняла участие руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По ее словам, при создании тематического поезда, в Ростуризме постарались собрать самые яркие локации и достопримечательности России.

— Мы очень рады сегодня запустить совместный проект с креативной командой Московского метрополитена и департамента транспорта Москвы – наш туристический поезд. Это целый состав, который будет ходить шесть месяцев по одной из самых популярных веток московского метро – Сокольнической ветке, — цитирует Догузову агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что увидеть тематический поезд на Сокольнической линии можно будет до 29 мая 2022 года.

До этого сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг. Над оформлением тематического поезда работали киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». За основу взяты сцены из любимых отечественных фильмов, крылатые фразы и диалоги из которых подскажут, чем могут быть полезны цифровые возможности Москвы в типовых жизненных ситуациях.

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