В столичном метро запустили поезд в честь 10-летия электронных госуслуг в Москве

Фото: Дептранс Москвы

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— С 2011 года электронными услугами в столице воспользовались больше двух миллиардов раз. Теперь у москвичей есть еще один удобный способ познакомиться со всем спектром цифровых услуг и сервисов — в тематическом поезде по пути на работу, учебу или встречу, — сообщила заммэра.

Над оформлением тематического поезда работали киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». За основу взяты сцены из любимых отечественных фильмов, крылатые фразы и диалоги из которых подскажут, чем могут быть полезны цифровые возможности Москвы в типовых жизненных ситуациях. Изображения киногероев обработала нейросеть — алгоритм сделал их четче.

Для пассажиров на экранах вагонов будут показываться ролики о цифровой экосистеме Москвы. Горожанам расскажут, как технологии помогают снижать потребление воды и улучшают работу столичных библиотек.

— Сегодня мы запускаем поезд к 10-летию московских электронных услуг. Больше узнать о госуслугах и цифровых возможностях, доступных москвичам, смогут пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии — здесь поезд будет курсировать шесть месяцев, — заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Если человека заинтересует какая-либо услуга или сервис, он сможет воспользоваться ими прямо в пути. Для этого в вагонах установлено более 50 QR-кодов, каждый из которых направляет на соответствующие страницы портала mos.ru.

В вагонах тематического поезда горожане также могут узнать о московских онлайн-проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Наш город» и «Город идей».

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что в столице начался трек ArchTech программы «Московский акселератор», цель которого найти перспективные проекты в сфере архитектуры и дизайна интерьера, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений.