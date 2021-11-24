Наталья Сергунина рассказала о запуске нового трека программы «Московского акселератора»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве начался трек ArchTech программы «Московский акселератор», цель которого найти перспективные проекты в сфере архитектуры и дизайна интерьера, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений.

— Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами. Команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на участие в ArchTech принимались в октябре. В треке могли участвовать стартапы со сформированной опытной командой. Претендентам предлагалось предоставить на суд жюри разработку или минимально жизнеспособный продукт (MVP).

— Программа предусматривает индивидуальные сессии и мастер-классы, посвященные современным трендам в строительстве и внедрению пилотных проектов. По итогам акселерационной программы, которая продлится до конца декабря, компании представят свои проекты в рамках демодня, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В акселерационной программе приняла участие облачная платформа с искусственным интеллектом по автоматизации экономического расчета строительных, инженерных и пожарных спецификаций.

Еще одна команда представила платформенное решение, предназначенное для обучения сотрудников предприятий на VR/AR- и 3D-симуляторах. При помощи имитации нештатных ситуаций специалисты смогут развивать рефлекторные навыки правильного выполнения работ, что позволит снизить риск аварий и травматизма.

Участником также стала компания, специализирующаяся на создании цифровых двойников больших промышленных объектов. Разработка поможет в выборе наиболее подходящего режима работы, постановке виртуальных производственных экспериментов, которые нецелесообразно проводить в реальности.

До этого Наталья Сергунина рассказала о масштабной программе Москвы на Всемирной выставке в Дубае, которая раскроет потенциал города в области современных технологий, культуры, гастрономии и туризма.