Наталья Сергунина рассказала о масштабной программе Москвы на Всемирной выставке в Дубае

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В российском павильоне на Всемирной универсальной выставке в Дубае открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Столица подготовила программу, которая раскроет потенциал города в области современных технологий, культуры, гастрономии и туризма.

Подготовленная программа включает в себя концерты, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты и гастрономический фестиваль. Так, например, запланированы выступления оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера» и джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Гастрономический фестиваль Moscow Gastronomic Week напомнит о том, что Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в гастрономическом путеводителе Michelin.

Московская экспозиция будет работать в течение месяца — до 20 декабря. За полтора месяца с момента открытия Всемирной выставки российский павильон посетили уже более 500 тысяч человек. Ожидается, что экспозиции на «Экспо-2020» за полгода работы осмотрят более 25 миллионов гостей.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, экспозиция поспособствует продвижению заявки российской столицы на право проведения «Экспо-2030».

— Программа в Дубае — своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества, — передает слова заместителя мэра официальный сайт мэра Москвы.

29 октября Международное бюро выставок закончило прием заявок на право проведения «Экспо-2030». В итоговый список попали пять городов-кандидатов: Москва (Россия), Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва умеет принимать гостей и доказала, что может обеспечить им комфорт и безопасность во время проведения событий мирового масштаба.

Позднее о московской заявке на проведение «Экспо-2030» рассказал в своем блоге Сергей Собянин. Он отметил, что Россия участвует в «Экспо» с 1851 года, но еще никогда не принимала у себя выставку. В том числе поэтому Москва — самый очевидный претендент в конкурсе.