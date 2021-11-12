Мишустин заявил, что Москва может претендовать на проведение выставки Экспо

Фото: Правительство РФ

Столица умеет принимать гостей и доказала, что может обеспечить им комфорт и безопасность во время проведения событий мирового масштаба. Москва может претендовать на проведение всемирной выставки Экспо-2030. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

— Москва — один из самых динамичных мегаполисов, с развитой инфраструктурой, современным транспортом, — передает его слова ТАСС.

Премьер отметил, что Россия с самой первой лондонской выставки 1851 года постоянно принимает в ней участие, но ни разу не проводила ее у себя. И сейчас такое время пришло, уверен Мишустин.

Тема отечественной выставки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира».

— Таким образом, мы хотели бы призвать международное сообщество направить усилия на создание более справедливого и устойчивого мироустройства, в котором благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой, — сообщил глава Кабмина.

Россия занимается продвижением заявки на проведение выставки. Некоторые страны СНГ уже поддержали ее в этом. Положительный результат в лучшую сторону скажется на развитии Содружества и его международной интеграции.

10 ноября пилотажная группа «Русские витязи» прилетела в ОАЭ для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Перед демонстрационным показом на аэродроме Аль-Мактум экипажи проведут два квалификационных полета и тренировки. На выставке летчики покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие как «петля Нестерова», «бочка» и «вираж».