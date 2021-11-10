«Русские витязи» прибыли в ОАЭ для участия в Dubai Airshow 2021

Фото: Telegram / РИА Новости

Пилотажная группа «Русские витязи» прилетела в ОАЭ для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 10 ноября.

— Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» на многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками, — говорится в сообщении.

Перед демонстрационным показом на аэродроме Аль-Мактум экипажи проведут два квалификационных полета и тренировки. На выставке летчики покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие как «петля Нестерова», «бочка» и «вираж».

Видео: Telegram / РИА Новости

Пилоты продемонстрируют зрителям и элементы наподобие «зеркала» и «колокола». Авиасалон пройдет с 14 по 18 ноября, отмечает РИА Новости.

10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что при разработке новой государственной программы вооружений важно учитывать основные мировые тенденции. Акцент следует сделать на продвижении гиперзвуковых комплексов, а также новейших систем разведки навигации связи и управления, заключил он.