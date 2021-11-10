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Путин обозначил приоритет при разработке новой программы вооружений

Иван Юминов

Политика
Путин обозначил приоритет при разработке новой программы вооружений
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что при разработке новой государственной программы вооружений важно учитывать основные мировые тенденции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 10 ноября.

— Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружений нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники и вооружений. Прежде всего это внедрение передовых информационных, био, когнитивных технологий, — рассказал глава государства.

Акцент следует сделать на продвижении гиперзвуковых комплексов, а также новейших систем разведки навигации связи и управления, приводит слова Путина сайт Кремля.

3 ноября Путин рассказал, что испытания ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Испытания подтвердили и уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», уточнил он. России важно развивать технологии для создания новых гиперзвуковых систем, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов, заключил Путин.

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