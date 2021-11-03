Путин обозначил сроки поставок ракет «Циркон» на вооружение ВМФ
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в среду, 3 ноября.
— Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей, — рассказал глава государства.
Испытания подтвердили и «уникальные» характеристики лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», уточнил он. России важно развивать технологии для создания новых гиперзвуковых систем, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов, приводит слова Путина ТАСС.
3 ноября Путин рассказал, что современные вооружения обеспечили высокий уровень военной безопасности страны. По его словам, создание лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало прорывом в области военных технологий.
Это, как уточнил лидер, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и десятилетия. Обновление вооружения позволило укрепить стратегический паритет и обеспечить высокий уровень военной безопасности страны, заключил Путин.