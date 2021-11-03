Путин обозначил сроки поставок ракет «Циркон» на вооружение ВМФ

Фото: Администрация президента РФ

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в среду, 3 ноября.

— Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей, — рассказал глава государства.

Испытания подтвердили и «уникальные» характеристики лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», уточнил он. России важно развивать технологии для создания новых гиперзвуковых систем, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов, приводит слова Путина ТАСС.

3 ноября Путин рассказал, что современные вооружения обеспечили высокий уровень военной безопасности страны. По его словам, создание лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало прорывом в области военных технологий.

Это, как уточнил лидер, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и десятилетия. Обновление вооружения позволило укрепить стратегический паритет и обеспечить высокий уровень военной безопасности страны, заключил Путин.