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Путин отметил высокий уровень военной безопасности России

Иван Юминов

Политика
Путин отметил высокий уровень военной безопасности России
Фото: Администрация президента РФ

Современные вооружения обеспечили высокий уровень военной безопасности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 3 ноября.

— Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия, — рассказал глава государства.

Это позволило укрепить стратегический паритет и обеспечить высокий уровень военной безопасности страны, приводит слова Путина РИА Новости.

13 сентября сообщалось, что Россия впервые в боевых порядках общевойсковых подразделений применила ударных роботов «Уран-9» и «Нерехту» на совместных стратегических учениях «Запад-2021».

«Ураны-9» занимались «уничтожением» живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов.

Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для огневой поддержки подразделений и разведки. Они вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М.

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