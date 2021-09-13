Россия впервые применила боевых роботов вместе с людьми на «Западе-2021»

Фото: Минобороны РФ

Россия впервые в боевых порядках общевойсковых подразделений применила ударных роботов «Уран-9» и «Нерехту» на совместных стратегических учениях «Запад-2021». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 13 сентября.

— В ходе розыгрыша практических действий войск основного этапа учения на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», — говорится в сообщении.

«Ураны-9» занимались «уничтожением» живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов.

Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для огневой поддержки подразделений и разведки. Они вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М.

Для проделывания проходов в минных заграждениях применялись робототехнические комплексы разминирования «Уран-6». При этом действие робототехнических комплексов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», отмечает РИА Новости.

13 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино, чтобы понаблюдать за основным этапом «Запада-2021».

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что Путин не обязан надевать в ходе учений военную форму, так как он является верховным главнокомандующим.

Глава государства, по словам Пескова, сам принимает решение, как ему одеваться, так как это не регламентировано. Представитель Кремля также отметил, что для президента не будут шить индивидуальную военную форму.

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах. Всего в них принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 вертолетов и самолетов, до 760 единиц боевой техники, а также до 15 кораблей.