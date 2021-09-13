Путин прибыл на полигон Мулино для наблюдения за учениями «Запад-2021»

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Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино, чтобы понаблюдать за основным этапом учений «Запад-2021». Об этом стало известно в понедельник, 13 сентября.

Во время основного этапа воинские формирования российской армии отработают вместе с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии совместные действия по отражению наступления противника и ведению маневренной обороны. Кроме того, в рамках учений будут отработаны нанесение сосредоточенного огневого удара и разгром вклинившейся группировки условного противника, отмечает РИА Новости.

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах. Воздушно-десантные войска России в рамках учений впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон, в который входят 30 боевых машин десанта БМД-4М.

13 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин не обязан надевать в ходе учений военную форму, так как он является верховным главнокомандующим.

Глава государства, по словам Пескова, сам принимает решение, как ему одеваться, так как это не регламентировано. Представитель Кремля также отметил, что для президента не будут шить индивидуальную военную форму.