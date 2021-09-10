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ВДВ впервые десантируют все 30 боевых машин десанта БМД-4М на учениях «Запад»

Анастасия Волоснова

Технологии
ВДВ впервые десантируют все 30 боевых машин десанта БМД-4М на учениях «Запад»
Фото: Минобороны РФ

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон, в который входят 30 боевых машин десанта БМД-4М, в рамках учений «Запад-2021». Об этом рассказали в пятницу, 10 сентября, в Минобороны РФ.

Машины десантируют на площадку приземления Житово в Рязанской области из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

— Мы впервые подготовили штатными экипажами боевых машин такое количество новейшей боевой техники БМД-4М для практического боевого десантирования, — уточнил замкомандира Тульского гвардейского соединения ВДВ Сергей Серпухов.

Вместе с техникой из самолетов десантируются на парашютах 300 военнослужащих, пишет РИА Новости.

В конце августа военные США в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. В рамках учений 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов. Затем по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате атаки корабль раскололся пополам и затонул.

Военные аналитики одного из американских изданий сообщили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать главной угрозой для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США.

По мнению специалистов, у военных США нет возможности перехватить «Циркон». Дальность действия новейшей российской гиперзвуковой ракеты достигает двух тысяч километров. Подобные возможности являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС США.

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