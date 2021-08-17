Военные эксперты назвали российский «Циркон» главной угрозой для авианосцев ВМС США

Фото: Минобороны РФ

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать главной угрозой для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали военные аналитики одного из американских изданий.

По мнению специалистов, у военных США нет возможности перехватить «Циркон». Дальность действия новейшей российской гиперзвуковой ракеты достигает двух тысяч километров. Подобные возможности являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС США.

— Ракета может похвастаться дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и условий эксплуатации. Этого достаточно, чтобы подвергнуть риску авианосные ударные группы Военно-морских сил США и помешать эффективному действию авианосного авиакрыла, — приводит ФАН содержание публикации.

Между тем Россия готовиться поставить «Циркон» на боевое дежурство, рассказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года призвана укрепить оборонный потенциал страны.

При этом украинский военный предупредил об опасности новых образцов российского оружия. По его словам, Украина не должна недооценивать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Он подчеркнул, что «Циркон» будет мощным оружием, если российские военные решат его использовать.