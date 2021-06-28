Путин заявил, что Россия скоро поставит на боевое дежурство С-500 и «Циркон»

Фото: Администрация президента РФ

Уникальные системы вооружений, в том числе зенитные системы С-500 «Прометей» и корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 28 июня.

— На подходе другие уникальные системы вооружений. Среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы, — рассказал глава государства.

На боевом дежурстве уже находятся комплексы «Авангард» и «Кинжал», добавил Путин. Укрепить оборонный потенциал страны призвана и госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, приводит слова российского лидера ТАСС.

Ранее сообщалось, что экспортный Су-57 с кабиной для двух пилотов создадут в России. Интерес к авиасудну проявляют несколько стран. Ожидается, что к 2028 году на вооружение российской армии поступит 76 таких истребителей пятого поколения. Иностранные заказчики протестируют борт на практике.