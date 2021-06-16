Экспортный Су-57 с кабиной для двоих пилотов создадут в России

Фото: Минобороны РФ

Двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для продажи за рубеж создадут в России. Об этом сообщает вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, интерес к авиасудну проявляют несколько стран. Заинтересованность будет расти по мере получения воздушно-космическими силами РФ новых самолетов.

Ожидается, что к 2028 году на вооружение российской армии поступит 76 единиц Су-57. Иностранные заказчики протестируют борт на практике, а Министерство обороны России и КБ «Сухого» изготовят экспортный вариант самолета с двухместной кабиной для пилотов с целью расширить возможный спрос, пишет ТАСС.

Ранее американский военный эксперт Х. И. Саттон в соцсети Twitter оценил пролетевший над Красной площадью во время парада Победы российский истребитель Су-57. Саттон опубликовал снимок истребителя и отметил, что самолет, несмотря на свою функцию, выглядит красиво.