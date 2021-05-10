«Выглядят убийственно»: американцы оценили российский истребитель Су-57

Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Американский военный эксперт Х. И. Саттон в соцсети Twitter оценил пролетевший над Красной площадью во время парада Победы российский истребитель Су-57.

Саттон опубликовал снимок истребителя и отметил, что самолет, несмотря на свою функцию, выглядит красиво.

— Хочу сказать, красивый самолет. «Сухие» в принципе выглядят убийственно, — написал эксперт.

Gotta say, good looking plane. Sukhois generally have killer looks pic.twitter.com/6g48HvQ49S — H I Sutton (@CovertShores) May 9, 2021

Пользователи соцсети прокомментировали публикацию — «Су-57 — это самое красивое создание компании «Сухой»; «Этот самолет будет достойным противником ВВС США». Один из подписчиков отметил, что Россия за двадцать лет модернизировала большую часть арсенала. При этом Москва, а также Пекин становятся опасными противниками, добавил он.

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