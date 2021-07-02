Украинский эксперт списал на Россию провал страны на рынке вооружений

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Оружейный экспорт Украины сильно обвалился в том числе из-за действий России. Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, оружейный экспорт страны после 2014 года сильно просел — многие рынки сбыта оказались потеряны, количество поставляемых единиц вооружения сократилось.

Он объяснил это высокой конкуренцией и тем, что украинская армия из-за конфликта на востоке страны сама нуждалась в технике и вооружении.

— Конкуренты тоже не дремлют. Та же Россия является глобальным конкурентом Украины на рынке оружия, — заявил Бадрак.

Помимо этого, он обвинил Россию в создании прямых проблем при сбыте украинского вооружения.

— Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее, — рассказывает эксперт.

Также он утверждает, что военно-промышленный комплекс Украины сейчас развивается и страна восстанавливает свои позиции на рынке. Россия же, по его мнению, испытывает «технологические спад и деградацию».

Ранее украинский военный эксперт предупредил об опасности новых образцов российского оружия. По его словам, противостоять им в настоящее время могут только США, Израиль, Япония и Великобритания. Остальные страны остаются беззащитными.