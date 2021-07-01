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Украинский военный предупредил об опасности новых образцов российского оружия

Анастасия Волоснова

Политика
Украинский военный предупредил об опасности новых образцов российского оружия
Фото: Минобороны РФ

Украина не должна недооценивать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Об этом рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он подчеркнул, что «Циркон» будет «мощным оружием», если российские военные решат его использовать. Жданов отметил, что против подобной ракеты может выступить только лазерное или энергетическим оружие, которыми обладают США и Израиль.

По словам эксперта противостоять российскому оружию смогли бы также в Японии и Великобритании, но другие страны в настоящее время беззащитны.

Жданов также уточнил, что Украина в течение года может создать баллистические ракет, если будет получен соответствующий заказ, пишет РИА Новости.

В понедельник, 28 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что уникальные системы вооружений, в том числе зенитные системы С-500 «Прометей» и корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. При этом на боевом дежурстве уже находятся комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Ранее стало известно, что экспортный Су-57 с кабиной для двух пилотов создадут в России. Интерес к авиасудну проявляют несколько стран. Ожидается, что к 2028 году на вооружение российской армии поступит 76 таких истребителей пятого поколения. Иностранные заказчики протестируют борт на практике

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