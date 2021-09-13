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Песков объяснил, почему Путин не носит на учениях военную форму

Полина Долганова

Общество
Песков объяснил, почему Путин не носит на учениях военную форму
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не обязан надевать в ходе учений военную форму, так как он является верховным главнокомандующим. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Глава государства сам принимает решение, как ему одеваться, это не регламентировано, он не обязан носить форму, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков также отметил, что для Путина не будут шить индивидуальную военную форму.

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах. Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область Владимир Путин посетит главный этап учений, который будет проходить на полигоне Мулино.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе учений ВС Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместно с РФ действия против потенциальных противников, а также тактику маневренной обороны.

До этого стало известно, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) России впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон, в который входят 30 боевых машин десанта БМД-4М, в рамках учений «Запад-2021».

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