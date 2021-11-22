Сергей Собянин рассказал о московской заявке на проведение «Экспо-2030»
Москва примет Всемирную универсальную выставку «Экспо», если Россия победит в конкурсе претендентов. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
— Если Москва выиграет право проведения ЭКСПО-2030, то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники, — отметил глава города.
Отмечается, что Россия участвует в «Экспо» с 1851 года, но еще никогда не принимала у себя выставку. В том числе поэтому Москва — самый очевидный претендент в конкурсе.
За право на проведение «Экспо» в 2030 году, помимо столицы, борются еще четыре города: Пусан (Южная Корея), Одесса (Украина), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). По словам Собянина, это серьезные противники.
— Но когда перед нами стоит такая большая цель, то в ее достижение мы вкладываем все наши силы и опыт. И потому имеем хорошие шансы на успех, — сообщил мэр в своем блоге.
В случае победы России выставка в столице пройдет в 2030 году. По словам мэра, от победы Москвы в конкурсе претендентов выиграют и жители столицы. Для ее проведения будет построена новая площадка. Кроме того, недалеко от аэропорта Внуково, на территории ТиНАО, возведут современный комплекс. Он сможет принять посетителей выставки со всего мира.
Помимо этого, будет продлена еще на две станции Солнцевская линия московского метро, чтобы обеспечить доступ не только к аэропорту, но и к будущему комплексу.
12 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва умеет принимать гостей и доказала, что может обеспечить им комфорт и безопасность во время проведения событий мирового масштаба. Столица может претендовать на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Тема отечественной выставки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира».