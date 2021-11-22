Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о московской заявке на проведение «Экспо-2030»

Евгений Белоусов

Город
Сергей Собянин рассказал о московской заявке на проведение «Экспо-2030»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва примет Всемирную универсальную выставку «Экспо», если Россия победит в конкурсе претендентов. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

— Если Москва выиграет право проведения ЭКСПО-2030, то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники, — отметил глава города.

Отмечается, что Россия участвует в «Экспо» с 1851 года, но еще никогда не принимала у себя выставку. В том числе поэтому Москва — самый очевидный претендент в конкурсе.

Сергей Собянин рассказал о московской заявке на проведение «Экспо-2030» Фото: Личный блог Сергея Собянина

За право на проведение «Экспо» в 2030 году, помимо столицы, борются еще четыре города: Пусан (Южная Корея), Одесса (Украина), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). По словам Собянина, это серьезные противники.

— Но когда перед нами стоит такая большая цель, то в ее достижение мы вкладываем все наши силы и опыт. И потому имеем хорошие шансы на успех, — сообщил мэр в своем блоге.

В случае победы России выставка в столице пройдет в 2030 году. По словам мэра, от победы Москвы в конкурсе претендентов выиграют и жители столицы. Для ее проведения будет построена новая площадка. Кроме того, недалеко от аэропорта Внуково, на территории ТиНАО, возведут современный комплекс. Он сможет принять посетителей выставки со всего мира.

Сергей Собянин рассказал о московской заявке на проведение «Экспо-2030» Фото: Личный блог Сергея Собянина

Помимо этого, будет продлена еще на две станции Солнцевская линия московского метро, чтобы обеспечить доступ не только к аэропорту, но и к будущему комплексу.

12 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва умеет принимать гостей и доказала, что может обеспечить им комфорт и безопасность во время проведения событий мирового масштаба. Столица может претендовать на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Тема отечественной выставки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира».

Читайте также:
Выставки Сергей Собянин Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте