Сергей Собянин рассказал о московской заявке на проведение «Экспо-2030»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва примет Всемирную универсальную выставку «Экспо», если Россия победит в конкурсе претендентов. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

— Если Москва выиграет право проведения ЭКСПО-2030, то на целых полгода наш город станет мировой столицей науки, промышленности и техники, — отметил глава города.

Отмечается, что Россия участвует в «Экспо» с 1851 года, но еще никогда не принимала у себя выставку. В том числе поэтому Москва — самый очевидный претендент в конкурсе.

Фото: Личный блог Сергея Собянина

За право на проведение «Экспо» в 2030 году, помимо столицы, борются еще четыре города: Пусан (Южная Корея), Одесса (Украина), Рим (Италия) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). По словам Собянина, это серьезные противники.

— Но когда перед нами стоит такая большая цель, то в ее достижение мы вкладываем все наши силы и опыт. И потому имеем хорошие шансы на успех, — сообщил мэр в своем блоге.

В случае победы России выставка в столице пройдет в 2030 году. По словам мэра, от победы Москвы в конкурсе претендентов выиграют и жители столицы. Для ее проведения будет построена новая площадка. Кроме того, недалеко от аэропорта Внуково, на территории ТиНАО, возведут современный комплекс. Он сможет принять посетителей выставки со всего мира.

Фото: Личный блог Сергея Собянина

Помимо этого, будет продлена еще на две станции Солнцевская линия московского метро, чтобы обеспечить доступ не только к аэропорту, но и к будущему комплексу.

12 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Москва умеет принимать гостей и доказала, что может обеспечить им комфорт и безопасность во время проведения событий мирового масштаба. Столица может претендовать на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Тема отечественной выставки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира».