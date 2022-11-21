Москва выставила на торги пять участков под строительство частных домов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большая Полянка, 41с1-2 Карта всех событий

Москва выставит на торги пять земельных участков под строительство частных жилых домов в ТиНАО. ОБ этом в понедельник, 21 ноября, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На городские торги для физических лиц выставлено пять участков под строительство частных домов в черте столицы. Горожанам предлагают приобрести два лота в поселении Киевский, по одному — в поселениях Щаповском, Первомайском и Внуковском. На участках площадью от семи до 24 соток можно построить жилые дома с максимальной площадью от 280 до 951 квадратного метра, — рассказал он.

Кроме того, на территориях можно построить гаражи для личного транспорта, выращивать овощи и фрукты, а также разбить клумбы. Очные торги состоятся 8 декабря на улице Большая Полянка, дом 41, строение 1/2, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также на торги выставят нежилые помещения с большими витринными окнами и несколькими входами в районе Новокосино. Победитель торгов сможет открыть на территории предприятие сферы обслуживания, магазины или офис, а также сдавать их в аренду.