Москва выставила на торги нежилые помещения вблизи станции метро «Новокосино»

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Россия, Москва, Суздальская улица, 38к2 Карта всех событий

В столичном районе Новокосино выставят на торги по продаже нежилые помещения с большими витринными окнами и несколькими входами. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— До конца года город выставит на торги единым лотом нежилые помещения общей площадью 275,6 квадратного метра...В некоторых помещениях имеются витринные окна. Победитель торгов сможет использовать объекты по своему усмотрению — открыть предприятие сферы обслуживания, магазины или офис, а также сдавать их в аренду, — отметил он.

Объекты, как уточняется, расположены по адресу Суздальская улица, дом 38, корпус 2. Они имеют пять отдельных входов с улицы, а также два общих — через подъезды. Гаман добавил, что неподалеку от дома проходит Носовихинское шоссе, а в шаговой доступности есть станция метро «Новокосино», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, столичные власти до конца этого года выставят на торги двухуровневое нежилое помещение площадью 1,2 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе. Объект располагается около станции метро «Дубровка».

Также на торгах разыграют 77 машино-мест в двух районах на юго-западе Москвы. Их площадь варьируется от 15,2 до 17,3 квадратного метра.