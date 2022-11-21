Андрей Бочкарев: Готовится к высадке липовая аллея около станции «Сокольники» БКЛ метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Строители начали подготовку к высадке деревьев на Сокольнической площади рядом со станцией «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Раньше на исторической площади, ведущей от улицы Русаковской к главному входу в парк «Сокольники», располагалась липовая аллея, которую пришлось вырубить на время строительных работ северо-восточного участка Большого кольца. Теперь ее восстановят, — отметил он.

По его словам, на территории появятся лиственные, хвойные деревья и кустарники, цветники из летников, многолетников и декоративных трав. В основе озеленения будут использованы сорта растений и их пород, произрастающих в климатической зоне центральной полосы с учетом их устойчивости в городских условиях.

Помимо этого, зеленая зона появится у станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро. Ее площадь составит почти шесть гектаров.

Также стало известно о благоустройстве территорий 200 образовательных учреждений Москвы. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что летом 2022 года было обновлено еще 200 территорий около школ и детских садов, общая площадь которых превысила 200 гектаров.