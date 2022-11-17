Андрей Бочкарев: У станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро появится зеленая зона

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

У станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появится зеленая зона площадью почти шесть гектаров. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На прилегающей к строящейся станции БКЛ «Кленовый бульвар» территории будут разбиты газоны и цветники прямоугольной и круглой формы, также будут высажены деревья и кустарники, установлены фонари и другие малые архитектурные формы. К работам по озеленению приступят весной следующего года, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, специалисты замостят территорию у станции натуральным камнем с отечественных месторождений. Также они используют плитку из сибирского гранита и колотую брусчатку из карельского габбро.

21 октября на стенах платформы станции «Кленовый бульвар» завершили монтаж зеркальных панелей. Помимо зеркал, над платформой установят подвесной потолок из алюминиевых трехслойных панелей.