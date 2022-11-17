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Андрей Бочкарев: У станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро появится зеленая зона

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: У станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро появится зеленая зона
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

У станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появится зеленая зона площадью почти шесть гектаров. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На прилегающей к строящейся станции БКЛ «Кленовый бульвар» территории будут разбиты газоны и цветники прямоугольной и круглой формы, также будут высажены деревья и кустарники, установлены фонари и другие малые архитектурные формы. К работам по озеленению приступят весной следующего года, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, специалисты замостят территорию у станции натуральным камнем с отечественных месторождений. Также они используют плитку из сибирского гранита и колотую брусчатку из карельского габбро.

21 октября на стенах платформы станции «Кленовый бульвар» завершили монтаж зеркальных панелей. Помимо зеркал, над платформой установят подвесной потолок из алюминиевых трехслойных панелей.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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