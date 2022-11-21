Корпоративный день донора пройдет на площадке «Алабушево» в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На площадке «Алабушево» впервые пройдет день донора 22 ноября. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев в понедельник, 21 ноября.

— Резидент столичной ОЭЗ проводит дни донорства с 2013 года. Этой осенью традиционная акция компании впервые состоится на площадке производственного комплекса «ПК-137», который находится на площадке «Алабушево». Компания приглашает к участию сотрудников офисов и предприятий, расположенных на одной территории, — отметил он.

С 8 по 24 ноября в офисах и на производственных площадках компании в Санкт-Петербурге и Москве проходит день донора. Участники смогут сдать как цельную кровь, так и одну стандартную пробирку крови для вступления в регистр потенциальных доноров костного мозга, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В середине июня отмечался Всемирный день донора крови. В Московской области в настоящее время проживают 27 тысяч почетных доноров. Ежегодно это звание получают около 400 жителей региона. Такие доноры имеют право на ряд льгот, а также они получают ежегодную выплату в размере 15 109 рублей.