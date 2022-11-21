КамАЗ насмерть сбил ребенка на западе Москвы

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Россия, Москва, Родниковая улица, 7 Карта всех событий

КамАЗ наехал на 10-летнюю девочку на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 21 ноября.

Сотрудники Солнцевской прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия.

Инцидент произошел на улице Родниковой, дом 7. Водитель бетономешалки сбил девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате полученных травм школьница скончалась на месте, говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Другого ребенка сбил водитель каршеринга на севере столицы. Уточняется, что семилетний мальчик переходил дорогу по зебре, когда на него наехал водитель арендованного автомобиля.