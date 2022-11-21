Синоптик Шувалов рассказал, какая погода ждет петербуржцев в последнюю декаду ноября

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Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие десять дней — с 21 по 30 ноября — в Северной столице будут поочередно властвовать циклоны и антициклоны, поэтому погодные условия будут меняться.

По словам эксперта, до пятницы погоду будет определять антициклон. Будет дуть восточный ветер, ожидаются небольшие морозы от минус четырех до минус шести градусов в ночное время и от минус двух до минус четырех градусов днем.

Начиная с выходных, погода изменится. Она станет слякотной. Ежедневно будет идти снег, температура — около нуля.

В связи с температурными перепадами на дорогах города и Ленобласти вероятно образование ледяной корки, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что антициклон принес в Петербург резкое похолодание и гололедицу 21 ноября. Возможны небольшие осадки в виде снега, передает ФАН.

На предстоящей неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы с дневной температурой воздуха около минус 2–3 градусов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.