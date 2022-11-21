Андрей Бочкарев рассказал о строительстве семи путепроводов на пересечении МКАД с Липецкой улицей

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Специалисты построят семь путепроводов, один тоннель и четыре пешеходных перехода в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 21 ноября.

— На пересечении МКАД с улицей Липецкой предстоит построить и реконструировать почти десять километров дорог. Обновленная развязка разгрузит прилегающие дороги, которые сейчас используются в качестве альтернативных маршрутов объезда. Благодаря этому значительно улучшится дорожная ситуация для жителей районов Бирюлево, Царицыно и Ленинского округа Подмосковья, — рассказал он.

По словам заммэра, планируется построить тоннель с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу под трассой М4 «Дон» и семь путепроводов по основному ходу Липецкой улицы, с внутренней стороны МКАД на трассу М4 «Дон» в сторону области, с М4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе, с внешней и внутренней стороны МКАД на улицу Липецкую в сторону центра, с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе и черед ж/д пути на боковом проезде МКАД.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что на данный момент идет работа по сооружению опор путепроводов. Также специалисты делают монтаж балок железобетонных пролетных строений. Для удобства пешеходов в районе улицы Липецкой, дом 54, деревни Ближние Прудищи, поселка Измайлово и Дубровский появится четыре надземных пешеходных перехода.

Другой путепровод длиной около 30 метров появится над проезжей частью улицы Ивана Франко. В рамках реконструкции специалисты продлят улицу Ивана Франко до существующей дорожной сети по улице Герасима Курина.