Поезда «Аэроэкспресс» не будут ходить в аэропорт Шереметьево 26 ноября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В предстоящую субботу, 26 ноября, поезда «Аэроэкспресс» не будут курсировать в аэропорт Шереметьево и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

График движения поездов будет также изменен в воскресенье, 27 ноября. В первой половине дня не будет части рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.

Пассажирам предлагают добраться до аэропорта Шереметьево и обратно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс», которые отправляются от станции метро «Ховрино». Дорога при этом займет 20 минут.

В пресс-службе пояснили, что изменения в графике связаны с проведением работ по соединению новой железнодорожной линии Савеловского направления Московской железной дороги с северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С). Ее запуск позволит сократить время в пути на поездах «Аэроэкспресс» до терминалов В и С на 15 минут.

До этого сообщалось, что движение транспорта в районе станции столичного метро «Верхние Лихоборы» ограничат с 18 ноября по 25 декабря в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.