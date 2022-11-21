Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Поезда «Аэроэкспресс» не будут ходить в аэропорт Шереметьево 26 ноября

Анастасия Колоскова
Город
Поезда «Аэроэкспресс» не будут ходить в аэропорт Шереметьево 26 ноября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В предстоящую субботу, 26 ноября, поезда «Аэроэкспресс» не будут курсировать в аэропорт Шереметьево и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

График движения поездов будет также изменен в воскресенье, 27 ноября. В первой половине дня не будет части рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево.

Пассажирам предлагают добраться до аэропорта Шереметьево и обратно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс», которые отправляются от станции метро «Ховрино». Дорога при этом займет 20 минут.

В пресс-службе пояснили, что изменения в графике связаны с проведением работ по соединению новой железнодорожной линии Савеловского направления Московской железной дороги с северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С). Ее запуск позволит сократить время в пути на поездах «Аэроэкспресс» до терминалов В и С на 15 минут.

До этого сообщалось, что движение транспорта в районе станции столичного метро «Верхние Лихоборы» ограничат с 18 ноября по 25 декабря в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Аэропорт Шереметьево Аэроэкспресс Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте