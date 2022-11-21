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Приметы и советы

Названы знаки зодиака, представители которых становятся самыми верными мужьями

Анастасия Колоскова
Общество
Названы знаки зодиака, представители которых становятся самыми верными мужьями
Фото: Pexels

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представители которых будут верны избранницам и станут для них любящими и заботливыми мужьями.

Так, Девы никогда предадут партнершу, так как с юности мечтают встретить единственную и неповторимую. Эти мужчины не боятся строить планы и создавать крепкую семью. При этом они тяжело переживают ситуацию, когда отношения завершаются. Отсутствие любви и боязнь быть отвергнутыми — худшее, что с ними может случиться.

Стрельцы также грезят о большой семье и доме. Как правило, они влюбляются раз и навсегда. Эти мужчины верны второй половинке и готовы ради нее на многое, в том числе зарабатывать деньги и окружать ее вниманием. Они будут стремиться изо всех сил сохранить домашний очаг.

Рыбы являются романтичными и чувственными натурами. Они способны дарить избраннице заботу, внимание и радовать приятными сюрпризами. У этих мужчин не возникает мысли о флирте с другими женщинами. Жена представителя этого знака будет по-настоящему счастлива, так как он идеальный пример верного мужа, передает rsute.ru.

До этого астрологи перечислили знаки зодиака, представителей которых можно назвать самыми неверными в отношениях людьми.

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