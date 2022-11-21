Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Косметолог Аббасова рассказала, можно ли целоваться на морозе

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Аббасова рассказала, можно ли целоваться на морозе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во многих регионах России установилась морозная погода. Косметолог Лана Аббасова рассказала, можно ли целоваться на морозе.

— В зимнее время целоваться на улице не рекомендуется, ведь при морозе можно обветрить губы, — пояснила эксперт в комментарии РИАМО.

Из-за низких температур поцелуи могут омрачиться болезненными ощущениями, губы могут потрескаться, обветриться.

Косметолог также напомнила, что зимой губам необходим особенно тщательный уход. Эксперт в сфере красоты рекомендует раз в неделю проводить скрабирование губ, делать питательные маски. Перед выходом на улицу стоит нанести бальзам.

По мнению эксперта, лучше всего для увлажнения губ подходит самый обычный вазелин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются сильные морозы. Так, в Челябинской, Курганской областях похолодает со среды до 20–25 градусов мороза. В Омской области также со среды температура будет понижаться до 30–32 градусов мороза, передает Царьград.

На предстоящей неделе жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы с дневной температурой воздуха около минус 2–3 градусов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Косметика Погода Красота
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Небо Украины на замке, а ключи у Шойгу

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Все мнения
О проекте