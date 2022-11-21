Годовой план по вводу жилья в Новой Москве выполнили более чем на 86 процентов

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В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) планируется построить свыше 2,61 миллиона квадратных метров жилья по итогам текущего года. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— На сегодня сдано в эксплуатацию уже свыше 2,25 миллиона «квадратов». Таким образом, годовой план по вводу жилья выполнен более чем на 86 процентов, — отметил он.

В ТиНАО расположен широкий выбор вариантов жилой недвижимости — от компактных студий до двухуровневых помещений с террасами. На первых этажах зданий открываются магазины, аптеки, фитнес-центры и детские клубы. Территорию вокруг дома благоустраивают, возводят детские площадки, а также прокладывают игровые маршруты.

По словам Жидкина, жилье Новой Москве продается на 10 процентов быстрее, чем в старых границах города, так как стоимость квартир там ниже в среднем на 35 процентов.

С начала года в Новой Москве ввели в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров объектов индивидуального жилищного строительства. При этом доля ИЖС в ТиНАО может в будущем достичь 30 процентов.