Автомобиль врезался в столб и загорелся в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Рязановское, деревня Алхимово Карта всех событий

В Подмосковье автомобиль врезался в столб и загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента о делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в понедельник, 21 ноября.

По данным ведомства авария произошла в деревне Алхимово в поселении Рязановское в 0:37 в ночь с 20 на 21 ноября. ВАЗ-2104 врезался в столб, после чего загорелся. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

На место происшествия прибыл пожарный расчет и, используя специальные средства, ликвидировал возгорание в 0:55. Пострадавших в результате происшествия нет.

Другое возгорание автомобиля в результате ДТП произошло на Калужском шоссе. На 45 километре трассы столкнулись несколько автомобилей, один из них загорелся.