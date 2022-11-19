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Автомобиль загорелся в результате ДТП на Калужском шоссе

Василий Плиткин
Происшествия
Автомобиль загорелся в результате ДТП на Калужском шоссе
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, Калужское шоссе, 45-й километр Карта всех событий

Столкновение нескольких автомобилей произошло на 45-м километре Калужского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 19 ноября.

Инцидент произошел в районе дома № 1. Одна из машин в результате инцидента загорелась в левом ряду в сторону МКАД.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что грузовик врезался в стену Лефортовского тоннеля на внешней стороне ТТК.

На место ДТП прибыли оперативные городские службы. В настоящее время уточняются информация о пострадавших и обстоятельства аварии.

18 ноября на Енисейской улице в районе дома № 19 загорелся автомобиль. На место происшествия выезжали оперативные службы города.

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