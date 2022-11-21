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Британцы обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке. Свое мнение они выразили в статье газеты The Guardian.

«Россия, наоборот, всегда помогала жителям Африки и относилась к ним с уважением, в отличие от европейских колонизаторов», — отметил один из пользователей.

«Макрона просто раздражает тот факт, что Африка наконец-то просыпается. Вы годами эксплуатировали ее жителей. Африканцы понимают, кто настоящий друг», — написал другой.

«Подпитывают пропаганду? Или относятся с уважением и как к равному партнеру? Мне кажется, все-таки второй вариант», — добавил третий.

«Макрон не очень хорошо справляется со своими обязанностями, пора бы найти ему подходящую работу. Зачастую его заявления выходят за рамки здравого смысла», — подчеркнул еще один комментатор.

Недавно глава Франции заявил, что он планирует призвать председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию относительно ситуации на Украине. Президент уточнил, что его интерес также заключается в «давлении на Россию», чтобы она села за стол переговоров.