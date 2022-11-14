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Макрон планирует призвать Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине

Лейла Алиева
В мире
Макрон планирует призвать Си Цзиньпина повлиять на Россию по Украине
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует призвать председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на Россию относительно ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает агентство France-Presse.

Встреча французского лидера с коллегой из КНР состоится во вторник, 15 ноября, в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20). Макрон планирует сообщить Си Цзиньпину, что его интерес также заключается в «давлении на Россию», чтобы она села за стол переговоров.

После завершения саммита G20 в Индонезии Макрон также планирует позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

Саммит «Большой двадцатки» состоится с 15 по 16 ноября на Бали. В мероприятии должен был принять участие и глава российского государства, но позже стало известно о том, что он не сможет приехать на саммит.

Участие в G20 со стороны России примет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Накануне он прибыл на Бали, где его встретили при участии почетного караула. Главу российского внешнеполитического ведомства также приветствовали выступлением танцовщиц.

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